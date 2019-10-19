В Германии проходит забастовка сотрудников авиакомпаний

Сегодня в Германии проходит забастовка сотрудников авиакомпаний Germanwings, Eurowings, SunExpress Deutschland и Cityline. Не исключены задержки и отмены рейсов.

Ранее профсоюз бортпроводников Ufo призвал сотрудников дочерних компаний SunExpress Deutschland, Lufthansa CityLine, Germanwings und Eurowings к забастовке. Призыв касается бойкотирования всех вылетов из немецких аэропортов.

Ufo также сообщил об отмене забастовки сотрудников авиакомпании Lufthansa, которая, возможно, будет перенесена на среду.

| 2019-10-19T16:43:40+00:00 19 октября 2019, 19:10|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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