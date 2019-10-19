В Германии проходит забастовка сотрудников авиакомпаний

Сегодня в Германии проходит забастовка сотрудников авиакомпаний Germanwings, Eurowings, SunExpress Deutschland и Cityline. Не исключены задержки и отмены рейсов.

Ранее профсоюз бортпроводников Ufo призвал сотрудников дочерних компаний SunExpress Deutschland, Lufthansa CityLine, Germanwings und Eurowings к забастовке. Призыв касается бойкотирования всех вылетов из немецких аэропортов.

Ufo также сообщил об отмене забастовки сотрудников авиакомпании Lufthansa, которая, возможно, будет перенесена на среду.