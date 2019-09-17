В Германии продолжаются учения “Saber Junction — 19” с участием азербайджанских военных

На очередном этапе многонациональных бригадных тактических учений “Saber Junction-19”, проходящих в учебно-тренировочном центре Хоэнфельс в Германии, участники приступили к развертыванию и организации деятельности штабов на местности, а также процессу принятия решений, сообщает официальный сайт оборонного ведомства Азербайджана.

Участвующие в учениях азербайджанские военнослужащие, перемещаясь по рельефной местности, также выполнили задачи по преодолению препятствий и пресечению провокационных действий условного противника.

| 2019-09-17T17:06:12+00:00 17 сентября 2019, 21:46|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss