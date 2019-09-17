В Германии продолжаются учения “Saber Junction — 19” с участием азербайджанских военных

На очередном этапе многонациональных бригадных тактических учений “Saber Junction-19”, проходящих в учебно-тренировочном центре Хоэнфельс в Германии, участники приступили к развертыванию и организации деятельности штабов на местности, а также процессу принятия решений, сообщает официальный сайт оборонного ведомства Азербайджана.

Участвующие в учениях азербайджанские военнослужащие, перемещаясь по рельефной местности, также выполнили задачи по преодолению препятствий и пресечению провокационных действий условного противника.