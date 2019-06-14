В Германии призвали не делать выводов из видео США с танкером

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что видеозапись, распространенная США, не позволяет сделать вывод о причастности Ирана к атаке на танкеры в Оманском проливе. Как передает Газета.Ru, об этом сообщает Reuters.

По его словам, одного видео недостаточно для итогов.

«Конечно, мы можем понять, что нам показывают, но для окончательной оценки (произошедшего. — «Газета.Ru») мне этого недостаточно», — подчеркнул Маас.

Ранее сообщалось, что США показали «доказательства» причастности Ирана к атаке на танкеры.

В Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера. В Кремле заявили, что на данный момент никто не знает точных причин инцидента.

Также сообщалось, что российское посольство предпринимает попытки возвращения на родину моряков, находившихся на танкерах.

| 2019-06-14T21:55:38+00:00 14 июня 2019, 22:36|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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