В Германии предостерегли от использования приложения FaceApp

Уполномоченный правительства ФРГ по вопросам защиты данных Ульрих Кельбер предостерег от использования популярного приложения FaceApp, рассказав телерадиокомпании SWR о возможных рисках для персональных данных пользователей, передает РИА Новости.

«Действительно есть опасения, что важные персональные данные могут попасть не в те руки», — сказал Кельбер, добавив, что беспокойство вызывают также туманные условия пользования и то, как мало известно о тех, кто стоит за приложением FaceApp.

Кельбер также отметил, что неизвестно, какие еще данные могут быть собраны во время использования, например, местоположение или информация об устройстве. К тому же, эта информация может быть передана третьим лицам, считает политик.