В Германии предостерегли от использования приложения FaceApp

Уполномоченный правительства ФРГ по вопросам защиты данных Ульрих Кельбер предостерег от использования популярного приложения FaceApp, рассказав телерадиокомпании SWR о возможных рисках для персональных данных пользователей, передает РИА Новости.
«Действительно есть опасения, что важные персональные данные могут попасть не в те руки», — сказал Кельбер, добавив, что беспокойство вызывают также туманные условия пользования и то, как мало известно о тех, кто стоит за приложением FaceApp.
Кельбер также отметил, что неизвестно, какие еще данные могут быть собраны во время использования, например, местоположение или информация об устройстве. К тому же, эта информация может быть передана третьим лицам, считает политик.
Лидер демократов в американском сенате Чак Шумер заявил в четверг в письме к главам Федерального бюро расследований (ФБР) и Федеральной торговой комиссии (FTC), что российское фотоприложение FaceApp может носить угрозу национальной безопасности США, и попросил их принять меры в связи с этим.
| 2019-07-18T22:00:31+00:00 19 июля 2019, 00:58|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss