В Германии предложили план по спасению мира в Европе

Чтобы сохранить мир в Европе, необходимо пересмотреть режим контроля над вооружениями и процессом разоружения. Об этом в интервью журналу Der Spiegel заявил глава МИД Германии Хайко Маас.

По его словам, нельзя отказываться от Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), потому что в противном случае будет ликвидировано одно из самых больших достижений в области разоружения.

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Он также отметил, что международная безопасность основывается на возвращении к практике обмена данными между США, Европой и Россией, преобладании общих интересов над взаимным недоверием, мониторинге информации о ракетах, в том числе крылатых, а также оказании давления на Китай, чтобы добиться большей прозрачности в вопросах контроля над вооружениями.

«Мы будем работать настойчиво и решительно в пользу разоружения и контроля над вооружениями. Только таким образом можно остановить глобальную гонку вооружений», — сказал Маас

20 октября президент США Дональд Трамп объявил о выходе своей страны из ДРСМД. По его словам, Вашингтон был вынужден пойти на подобный шаг, так как Москва нарушает данное соглашение.

ДРСМД не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Документ был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий

(lenta).

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