В Германии предложили ограничить срок правления канцлера

Срок правления канцлера Германии следует ограничить до 8-10 лет, считает лидер немецкой Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер. Об этом он сказал в беседе с журналистами издания Bild am Sonntag.

По мнению политика, на 13-м году пребывания нынешнего канцлера ФРГ Ангелы Меркель на этом посту она уже «политически истощена». Линдер считает, что в нынешнем положении и с нынешним канцлером Германии не удастся добиться необходимого подъема. Он заключил, что любой другой глава правительства на сегодняшний день был бы прогрессивнее, чем Меркель.

Бундестаг выбирает председателя правительства ФРГ сроком на четыре года. Ангела Меркель после очередных выборов в парламент, которые прошли в Германии в этом году, заняла пост канцлера в четвертый раз. (aifşru)

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