В Германии после взрыва у офиса партии АдГ задержаны три человека

Три человека задержаны в связи со взрывом у дверей общественной приемной правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), сообщило в пятницу, 4 января, ведомство по уголовным делам федеральной земли Саксония. Предполагаемые злоумышленники в возрасте 29, 32 и 50 лет были взяты под стражу еще накануне вечером, непосредственно после происшествия. Предположительно они действовали по политическим мотивам, уточнили в органах госбезопасности, информирует Русская Служба DW.

Вечером в четверг, 3 января, прогремел взрыв у дверей приемной АдГ в саксонском городке Дёбельн. По словам представителя немецкой полиции, он был вызван неизвестным веществом, никто не пострадал. Взрыв повредил стекла и входные двери в здании, где расположен офис партии, и в нескольких соседних домах. Кроме того, повреждены несколько припаркованных автомобилей. Точный размер материального ущерба пока неизвестен.

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