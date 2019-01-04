В Германии после взрыва у офиса партии АдГ задержаны три человека

Три человека задержаны в связи со взрывом у дверей  общественной приемной  правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), сообщило в пятницу, 4 января, ведомство по уголовным делам федеральной земли Саксония. Предполагаемые злоумышленники в возрасте 29, 32 и 50 лет были взяты под стражу еще накануне вечером, непосредственно после происшествия. Предположительно они действовали по политическим мотивам, уточнили в органах госбезопасности, информирует Русская Служба DW.

Вечером в четверг, 3 января, прогремел взрыв у дверей приемной АдГ в саксонском городке Дёбельн. По словам представителя немецкой полиции, он был вызван неизвестным веществом, никто не пострадал. Взрыв повредил стекла и входные двери в здании, где расположен офис партии, и в нескольких соседних домах. Кроме того, повреждены несколько припаркованных автомобилей. Точный размер материального ущерба пока неизвестен.

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| 2019-01-04T16:21:03+00:00 4 января 2019, 18:25|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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