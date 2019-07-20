В Германии небольшой самолет упал на территорию гипермаркета

В Баден-Вюртемберге, на юго-западе Германии, небольшой самолет упал на территорию гипермаркета, в результате чего погибли минимум три человека. Об этом сообщает издание Bild.

По данным газеты, самолет врезался в фасад гипермаркета Bauhaus, специализирующегося на продаже строительных материалов и товаров для дома. Отмечается, что в мерах безопасности здание эвакуировали.

По предварительным данным, все трое погибших находились в самолете, пишет rbc.ru.

На месте происшествия находится полиция и устанавливает все обстоятельства. Согласно одной из версий, проблемы с самолетом могли возникнуть при посадке или взлете на аэродроме, который находился в нескольких сотнях метров от гипермаркета.

| 2019-07-20T17:04:20+00:00 20 июля 2019, 18:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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