В Германии начало действовать решение суда ЕС по газопроводу OPAL

Федеральное агентство по сетям ФРГ в пятницу, 13 сентября, издало распоряжение о немедленном исполнении вердикта Европейского суда в Люксембурге, который признал неправомерность решения о предоставлении «Газпрому» права полностью использовать мощности газопровода OPAL, отведенного в 2011 году от «Северного потока — 1» и проходящего от балтийского побережья Германии до Чехии, сообщает Русская Служба DW.

В случае, если фирмы будут и далее или в будущем нарушать правила, установленные этим вердиктом, Федеральное агентство по сетям может и будет накладывать денежные штрафы, подчеркивается в распоряжении.

В частности, оператору OPAL запрещено участвовать в аукционе на поставки по газопроводу, который состоится 16 сентября. А «Газпрому» запрещено использовать мощности газопровода для поставок. У российского концерна есть «альтернативные транспортные маршруты» для выполнения своих обязательств по поставках газа в Евросоюз, отмечается в распоряжении.