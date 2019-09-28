В Германии арестовали «человека-паука»

Французский скалолаз Ален Робер, известный как «человек-паук», был задержан германской полицией после того, как в субботу, 28 сентября, забрался на 153-метровый небоскреб Skyper в финансовом центре Франкфурта-на-Майне (земля Гессен). В настоящий момент правоохранительные органы изучают, не нарушил ли мужчина право на частную собственность. В этом случае ему может грозить штраф.

В ходе предварительного расследования установлено, что зданию, на строительство которого в период с 2002 по 2004 годы были потрачены около 480 млн евро, не был нанесен ущерб. 57-летнему французу потребовалось всего около 20 минут, чтобы подняться на 42-этажное здание. Соответствующего разрешения и страховки у него не было.

| 2019-09-28T18:34:57+00:00 28 сентября 2019, 18:50|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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