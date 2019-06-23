В Georgian Airways сообщили об отсутствии долга перед Россией

Грузинский авиаперевозчк Georgian Airways не имеет задолженности перед Россией за аэронавигационное обслуживание, сообщил rns.online представитель компании в России.

«У “Грузинских авиалиний” никаких задолженностей нет. Поэтому нас этот долг никак не касается», — сообщили RNS в компании.

Как сообщил Минтранс России, российские авиационные власти информировали Грузию о приостановке полётов грузинских авиакомпаний на территорию России с 8 июля.

Причиной приостановки полётов стала необходимость обеспечения достаточного уровня авиационной безопасности, а также наличие просроченной задолженности за аэронавигационную деятельность перед ФГУП «Госкорпорация по ОрВД». Речь идет о сумме в $792,5 тыс. и чуть более 592 тыс. рублей.

| 2019-06-23T03:18:35+00:00 23 июня 2019, 08:10|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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