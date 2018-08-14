В Генуе объявлен двухдневный траур в связи с обрушением моста

Двухдневный траур объявлен в Генуе в связи с обрушением моста, которое привело, по последним данным, к гибели 35 человек. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

«Коммуна Генуи в знак скорби, солидарности и поддержки всех жителей Генуи по отношению к родственникам погибших в результате обрушения моста Моранди сегодня утром, объявляет днями траура среду, 15 августа, и четверг, 16 августа», — указано в заявлении. В связи с трауром будут приспущены флаги на здании администрации, пишет ТАСС.

По последним данным, которые приводит газета La Repubblica, число погибших в результате трагедии составило 35 человек, среди жертв один ребенок. Количество раненых на данный момент составляет 14 человек, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

Во вторник утром вблизи Генуи обрушился автомобильный мост, по которому проходит скоростная автомагистраль А10. По информации телеканала Rai News 24, в момент обрушения на мосту находилось 35 легковых машин и три грузовика. На месте происшествия проводится поисково- спасательная операция.

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