В Гейчае проходит XIII Фестиваль граната

3 — 4 ноября в Гейчае проходит XIII Фестиваль граната. Как сообщает региональный корреспондент АЗЕРТАДЖ, в празднике граната, на котором присутствовали официальные лица государства и правительства, депутаты Милли Меджлиса, послы зарубежных стран в Азербайджане, представители международных организаций и диаспоры, местные и зарубежные бизнесмены, приняли участие тысячи людей. Было отмечено, что этот праздник урожая, организованный уже в 13 раз, имеет большое значение с точки зрения развития плодоводства и туризма в Гейчае.

Затем состоялся красочный праздничный концерт. В исполнении ханенде прозвучали народные песни, были показаны национальные танцы.

Гости ознакомились с выставкой граната и гранатовой продукции, организованной жителями более 30 сел района. На выставке была представлена продукция из граната, в том числе гранатовые вино, сок, варенье, а также неповторимые образцы национальной кухни — дошеме-плов, тендирный хлеб, юха, кята и различные сладости.

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