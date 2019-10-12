В ГД заявили, что не давали указание на проведение опроса о смертной казни

Советник председателя нижней палаты Госдумы РФ Анастасия Кашеварова заявила, что СМИ сами раскрутили опрос, который был сделан в группе ГД «ВКонтакте», передает TACC.

«Ребята ведут соцсети, соцсети предполагают опросы, сделали опрос, СМИ раскрутили опрос, как будто это всенародный референдум. SMM живет сам по себе, никаких установок не было. Все устраивают опросы, в том числе и они», — подчеркнула Кашеварова.

Ранее на странице Госдумы появился опрос на тему необходимости возвращения смертной казни для убийц детей и педофилов. Участие в нем к 14:30 мск приняли более 99 тыс. человек.

Около 80% респондентов считают, что в России необходимо вернуть смертную казнь для педофилов и преступников, убивших детей. Против высказались 16,6 тыс. участников опроса (aif.ru)