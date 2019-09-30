В ГД считают абсурдной идею расшифровки записи бесед Путина и Трампа

Намерение демократов США добиться обнародования стенограмм переговоров американского президента Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным является абсурдом.

Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он подчеркнул, что публиковать расшифровку разговоров можно только с согласия второй стороны. Депутат также отметил, что такие разговоры не являются личными.

«Получается полный абсурд. В этих беседах ведь не говорится о личном, иногда разговор касается и других стран, иногда главы государств обсуждают тонкие моменты. Это полная глупость», — заявил Чепа.

Ранее глава спецкомитета по разведке палаты представителей Адам Шифф призвал опубликовать разговоры Трампа с Путиным, чтобы выяснить, не подрывал ли американский президент безопасность США.

Отметим, что в Кремле выражали надежду на то, что Москве и Вашингтону не придется публиковать стенограммы телефонных разговоров своих лидеров.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что обнародование телефонной беседы лидеров США и Украины показало, что вести переговоры с Вашингтоном может быть опасно (aif.ru)