В ГД поддержали заявление министра обороны Германии о «Северном потоке — 2»

Депутат Госдумы Игорь Ананских согласился с заявлением министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, что останавливать реализацию проекта «Северный поток — 2» нельзя, пишет Российская газета.

Ананских отметил важность того, что у российской стороны есть такой надежный партнер — Германия.

11 октября Крамп-Карренбауэр заявила, что проект имеет важное значение для энергетической безопасности Берлина. Она отметила, что проект сложный, но РФ зарекомендовала себя надежным партнером.

4 октября истек срок рассмотрения Дание разрешения на строительство  «Северного потока — 2». Тогда сообщалось, что в случае отказа Копенгагена строительство газопровода пройдет по другому маршруту.

На данный момент уже проложено около 2500 километров газопровода, он готов на 83% (aif.ru)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

| 2019-10-12T15:35:30+00:00 12 октября 2019, 15:35|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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