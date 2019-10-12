В ГД поддержали заявление министра обороны Германии о «Северном потоке — 2»

Депутат Госдумы Игорь Ананских согласился с заявлением министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, что останавливать реализацию проекта «Северный поток — 2» нельзя, пишет Российская газета.

Ананских отметил важность того, что у российской стороны есть такой надежный партнер — Германия.

«Северный поток — 2» является международным проектом, и нет никакого смысла останавливать его, «и никто этого делать не будет», добавил Ананских.

11 октября Крамп-Карренбауэр заявила, что проект имеет важное значение для энергетической безопасности Берлина. Она отметила, что проект сложный, но РФ зарекомендовала себя надежным партнером.

4 октября истек срок рассмотрения Дание разрешения на строительство «Северного потока — 2». Тогда сообщалось, что в случае отказа Копенгагена строительство газопровода пройдет по другому маршруту.

На данный момент уже проложено около 2500 километров газопровода, он готов на 83% (aif.ru)