В Газе ранены десятки палестинцев

При разгоне армией Израиля мирных акций протеста на восточной границе сектора Газа ранения получили 96 палестинцев, сообщает Минздрав Палестины.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Anadolu.

Согласно информации, 57 из них пострадали в результате применения боевых пуль.

Информации о состоянии здоровья раненых не приводится.

С 30 марта 2018 года палестинцы проводят мирные акции на границе Израиля и сектора Газа под общим названием «Великий марш возвращения», приуроченные к 42-й годовщине «Дня земли». В ходе разгона акций палестинцев израильские военные применяют боевые пули.

До настоящего времени в ходе акций погибло свыше 200 палестинцев.

| 2019-11-02T10:37:59+00:00 2 ноября 2019, 10:37|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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