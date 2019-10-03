В Газахском филиале БГУ отметили юбилей вуза

В Газахском филиале Бакинского государственного университета (БГУ) отметили 100-летний юбилей вуза.

В мероприятии приняли участие ректор БГУ Эльчин Бабаев, глава исполнительной власти Газахского района Раджаб Бабашов, сотрудники университета, преподаватели и студенты филиала.

Выступая на мероприятии, ректор Эльчин Бабаев, поздравив преподавателей и студентов филиала, рассказал о славном историческом пути Газахской учительской семинарии, которая сыграла особую роль в создании основ национального образования в Азербайджане, в развитии науки и образования, и отметил неоценимую роль подготовленных семинарией кадров. По словам Эльчина Бабаева, семинария подготовила целую плеяду интеллигентов, деятельность которых в деле продвижения образования является настоящим примером для сегодняшнего молодого поколения.

Затем Эльчин Бабаев в дар филиалу передал новый флаг БГУ, вручил ценные подарки трем студентам, набравших при поступлении в филиал в этом году свыше 500 баллов.