В Газахе предотвращена реализация более 300 кг мертвечины

В Газахском районе Азербайджана обнаружена туша павшего крупного рогатого животного, весом 315 килограммов, мясо которого было непригодно к употреблению.

Как сообщает Агентство пищевой безопасности, на основании поступившей информации, сотрудники Агентства, совместно с работниками соответствующих органов, в ходе операции на территории села Ашагы Салахлы Газахского района, обнаружили тушу в багажном отделении автомобиля, принадлежащего гражданину Мусе Джафарову. В ходе предварительного расследования было установлено, что тушу везли в Гянджу с целью продажи.

Силами сотрудников Агентства пищевой безопасности были приняты необходимые меры по уничтожению непригодного в пищу мяса. Образцы, взятые с туши, отправлены на экспертизу в лабораторию Института пищевой безопасности.

По факту ведется расследование.(Trend)

| 2019-05-21T22:55:32+00:00 22 мая 2019, 02:29|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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