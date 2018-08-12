В Галисии статуе XII века пририсовали усы

Фанаты группы Kiss пририсовали кошачьи усы статуе XII века на фасаде Кафедрального собора в Сантьяго-де-Компостела в Испании, сообщает The local.

На статуе было также написано название группы Kiss, чтобы развеять всякие сомнения, что маска с усами имитирует сценический грим одного из участников группы, барабанщика Эрика Сингера.

Полиция разместила публикацию в социальной сети с изображением надписи и призвала к помощи в поисках правонарушителя. Вандалу грозит штраф до 150 тысяч евро.

Собор Святого Иакова привлекает миллионы посетителей ежегодно, тысячи из них совершают паломнический маршрут к нему через всю Северную Испанию.

 

46 просмотров
| 2018-08-12T09:57:47+00:00 12 августа 2018, 12:47|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

По теме

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss