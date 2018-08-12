В Галисии статуе XII века пририсовали усы

Фанаты группы Kiss пририсовали кошачьи усы статуе XII века на фасаде Кафедрального собора в Сантьяго-де-Компостела в Испании, сообщает The local.
На статуе было также написано название группы Kiss, чтобы развеять всякие сомнения, что маска с усами имитирует сценический грим одного из участников группы, барабанщика Эрика Сингера.
Полиция разместила публикацию в социальной сети с изображением надписи и призвала к помощи в поисках правонарушителя. Вандалу грозит штраф до 150 тысяч евро.
Собор Святого Иакова привлекает миллионы посетителей ежегодно, тысячи из них совершают паломнический маршрут к нему через всю Северную Испанию.
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