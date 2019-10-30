В Габале задержан продавец медвежатины

Сотрудники министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана на месте расследовали информацию, поступившую в шестое региональное управление, о продаже медвежьего мяса вблизи села Солтанмуха Габалинского района, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство.

По итогам расследования в багажнике автомобиля «VAZ-2106» (36-BL-273), принадлежащего жителю села Тиканлы Габалинского района Саяхату Шафиеву, было обнаружено медвежье мясо, что подтвердили специалисты.

В отношении Шафиева был составлен акт, материалы дела направлены в прокуратуру Габалинского района для дачи правовой оценки и принятия мер в соответствии с законом.

| 2019-10-30T10:16:55+00:00 30 октября 2019, 12:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss