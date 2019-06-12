В Габале состоялась встреча министров обороны Азербайджана и Турции

Сегодня в Габале министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящимся с визитом в Азербайджане министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром, сообщает в среду пресс-служба минобороны.

В ходе встречи с участием делегаций Гасанов, приветствуя гостей, отметил, что военное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией построено на братских и дружеских отношениях, добавив, что оно развивается и укрепляется день ото дня.

Отметив значимую роль дружественных отношений глав государств в развитии связей между нашими странами, генерал-полковник Гасанов особо подчеркнул необходимость проведения подобных встреч для расширения взаимного сотрудничества.

Турецкий министр, в свою очередь, подчеркнул важность этих встреч в расширении взаимных отношений.

На встрече состоялся широкий обмен мнениями по другим вопросам регионального и взаимного сотрудничества.