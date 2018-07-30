В Габале проходит X Международный музыкальный фестиваль

Габалинский международный музыкальный фестиваль, организованный Фондом Гейдара Алиева при поддержке Министерства культуры и Gilan Holdinq уже в 10 раз, собрал музыкантов со всего мира. Ставший прекрасной традицией этот фестиваль своей грандиозностью завоевал большую симпатию зарубежных и азербайджанских музыкантов.

Программа нынешнего фестиваля, который продлится с 30 июля по 8 августа, как и в предыдущие годы, очень насыщенна. На музыкальный праздник приглашены всемирно известные дирижеры, исполнители и коллективы из России, Израиля, США, Швейцарии, Австрии, Кубы, Венгрии, Турции, Испании, Италии, Грузии, а также известные музыкальные коллективы Азербайджана.

Как сообщает региональный корреспондент АЗЕРТАДЖ, 30 июля вечером в зале камерной музыки Конгресс-центра имени Гейдара Алиева в городе Габала в рамках X Габалинского международного музыкального фестиваля был представлен первый камерный концерт. На концерте, проведенном в рамках проекта «Поддержка молодым», выступили талантливые молодые музыканты Азербайджана Алия Салманова (фортепиано), Алп Алиев (фортепиано), Шейда Алескерова (флейта), Элина Алиева (скрипка), Лала Миралаева (скрипка), Джанель Наджафли (скрипка), Фатима Алиева (фортепиано), Натаван Гасанова (канон), Севда Джабраилова (канон), Наргиз Кенгерли (фортепиано), Эльвин Наджафов (альт) и Светлана Ахмедова (фортепиано).

На концерте прозвучали произведения молодых композиторов Алии Салмановой, Арзу Аббасовой. Были также исполнены произведения Ф.Шопена, Н.Паганини, Р.Шумана, М.Равеля, С.Рахманинова, И.Брамса, Закира Багирова.

Зрители аплодисментами встретили выступления молодых музыкантов.

В рамках фестиваля 30 июля вечером любителям музыки будет представлен концерт Студенческого симфонического оркестра Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли.

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