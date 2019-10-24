В Гааге показали фильм «Катастрофа MH17: ждем справедливого расследования»

Фильм «Катастрофа MH17: ждем справедливого расследования» был представлен нидерландской публике в среду вечером в Гааге. Показ и последовавшая вслед за этим дискуссия собрали порядка 70 участников, в том числе соотечественников и неравнодушных голландцев, обеспокоенных тем, как ведет свою работу Совместная следственная группа (ССГ).

«Это уже мой третий фильм [про MH17]», — отметила в беседе с корреспондентом ТАСС независимая журналистка Яна Ерлашова, которая сняла его вместе с нидерландским коллегой Максом ван дер Верффом. По ее словам, решение о создании фильма было принято, когда приближалась пятая годовщина трагедии. «Это было очень непросто, в том числе с финансовой точки зрения, — подчеркнула журналистка. — Было очень много моментов, когда мы думали отказаться от этой идеи, потому что такой мощный проект вытянуть, по сути, в четыре руки практически нереально. Я до сих пор не верю, что мы все это сделали и у нас все получилось».(ТАСС)