В ФРГ задержан босниец подозреваемый в причастности к парижским терактам

В Германии задержан предполагаемый сообщник террористов, совершивших осенью 2015 года серию нападений в Париже. 39-летнего боснийца задержали в федеральной земле Саксонии-Анхальт в ночь на 20 июня, о чем в четверг, 27 июня, сообщила прокуратура Дрездена. Ранее власти Бельгии выдали европейский ордер на его арест. Боснийца подозревают в поддержке террористического объединения в связи с рядом терактов, включая теракт в концертном зале «Батаклан». Прокуратура Саксонии-Анхальт изучает возможность его высылки в Бельгию, сообщает Русская Служба DW.

В результате серии нападений, совершенных в Париже боевиками террористической организации «Исламское государство» 13 ноября 2015 года, — нескольких взрывов у стадиона «Стад де Франс», захвата заложников в концертном зале «Батаклан» и стрельбы в кафе и ресторанах — погибли 130 человек, более 350 получили ранения.