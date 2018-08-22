В ФРГ задержали выходца из России по подозрению в подготовке теракта

Германские правоохранительные органы при поддержке спецподразделения GSG 9 задержали в среду в Берлине «31-летнего российского гражданина Магомеда-Али Ц» по подозрению в подготовке теракта.

Об этом говорится в сообщении, которое распространила Генпрокуратура ФРГ в Карлсруэ.

«Обвиняемый подозревается в том, что он, действуя совместно с задержанным во Франции Клементом Б., готовил серьезное, угрожающее государству преступление, а также преступление с использованием взрывчатки», — информировало ведомство.

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