В ФРГ подозреваемый в терроризме гражданин РФ помещен под стражу

Следственный судья Федеральной судебной палаты ФРГ постановил поместить в предварительное заключение гражданина РФ Магомеда-Али Ц. Об этом в четверг, 23 августа, сообщила Федеральная прокуратура Германии. По данным онлайн-издания журнала Der Spiegel, Магомед-Али является выходцем из Чеченской Республики.

Магомед-Али Ц. был задержан 22 августа по месту проживания в Берлине силами берлинской и федеральной полиции с участием спецназа. По данным прокуратуры, 31-летнего мужчину подозревают в подготовке тяжкого преступления с использованием взрывчатых веществ на территории ФРГ совместно с 22-летним Клементом Б., который был задержан в апреле прошлого года во французском Марселе.

По данным прокуратуры, оба задержанных в конце октября 2016 года приобрели большое количество компонентов и произвели взрывчатое вещество TATP (трипероксида ацетона), которое хранили в своей квартире в Берлине. Организовать теракт на территории Германии им помешали превентивные действия полиции в отношении находящегося под наблюдением спецслужб Магомеда-Али.

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