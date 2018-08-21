В ФРГ отменили депортацию оппозиционера в Таджикистан

Власти ФРГ в последний момент остановили депортацию оппозиционера Мухаммадсиддика Файзрахмонова в Таджикистан. Как сообщил во вторник, 21 августа, еженедельник Der Spiegel, это произошло 20 августа после вмешательства германского МИДа. Как сообщили там изданию, Федеральное ведомство по миграции и делам беженцев еще раз изучит дело Файзрахмонова с учетом новых сведений, полученных из МИД.

По данным Der Spiegel, сотрудники ведомства по делам иностранцев в понедельник утром должны были забрать Файзрахмонова по месту жительства в Боштедте в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн и доставить в берлинский аэропорт Шёнефельд. Оттуда его планировалось отправить в Москву рейсом «Аэрофлота».

В Таджикистане Файзрахмонов был членом крупнейшей оппозиционной Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ), которую власти запретили в 2015 году, обвинив ее руководство в попытке государственного переворота и в терроризме. За запретом партии последовали репрессии ее руководства. В июле 2016 года заместители председателя ПИВТ Саидумар Хусайни и Махмадали Хаит были приговорены таджикским судом к пожизненному заключению, а другие 12 членов партии — к срокам от двух до 28 лет лишения свободы.

34-летний Файзрахмонов приходится братом пресс-секретарю ПИВТ Махмуджону Файзрахмонову, также бежавшему заграницу и продолжающему заниматься активной политической деятельностью.

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