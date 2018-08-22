В финской армии введут обязательный вегетарианский день

В меню военнослужащих Оборонительных сил Финляндии станет больше вегетарианских блюд, а один день в неделю будет полностью вегетарианским, рассказала во вторник майор центра логистики Оборонительных сил, менеджер службы общественного питания Эйя Пулкки.

«В армейских столовых с осени станет больше вегетарианской еды. Один день в неделю будет вегетарианским», — рассказала Пулкки в интервью государственной телерадиокомпании YLE.

Из списка вегетарианских блюд исключат рыбу, но разрешат молочные продукты и куриные яйца. Военнослужащим, в числе прочего, предложат картофель, пасту, сою и куорн (грибной протеин). В Оборонительных силах отмечают, что во всех воинских частях уже давно готовят вегетарианскую и веганскую пищу для тех, кто не ест мяса, а доля растительных продуктов все последние годы постепенно увеличивается.

«Введение обязательного вегетарианского дня не связано с экономией средств. Главная причина – это польза растительной пищи и влияние мясного производства на изменение климата», — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в армии Норвегии с 2013 года один день в неделю является полностью вегетарианским. В качестве причины нововведения пресс-секретарь вооруженных сил Норвегии Эйштейн Кварвинг (Eystein Kvarving) назвал тогда защиту климата планеты от глобального потепления и ведение здорового образа жизни.

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