В Финляндии три человека погибли после падения автобуса на ж/д пути

«В результате технической неисправности автобус упал на железнодорожные пути поблизости от Куопио. По предварительным данным, три человека погибли», — говорится в сообщении полиции в Twitter.

По информации полиции, в автобусе находились 20 человек, трое из них погибли, состояние еще двоих оценивается как тяжёлое.

Уточняется, что в ДТП пострадали как минимум пять автомобилей.

РИА Новости