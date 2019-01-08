В Финляндии проходят учения США и Эстонии по ведению боевых действий зимой

Военнослужащие из США и Эстонии проходят двухнедельное обучение на севере Финляндии по ведению боевых действий в зимних условиях. Как передает РИА Новости, об этом сообщает государственная телерадиокомпания YLE.

«Американские и эстонские военные на этой неделе практикуются в ведении боевых действий в условиях снежной зимы на севере Финляндии в Соданкюля. На курсах солдат обучают, к примеру, тому, как выбраться из проруби в полном боевом снаряжении и с лыжами на ногах. Кроме того, тренируют различные техники передвижения на лыжах. Курс по военным действиям в зимнее время стартовал в понедельник и продлится до 20 января», — говорится в сообщении.