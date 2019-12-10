В Финляндии избрали нового премьер-министра

Парламент Финляндии 10 декабря проголосовал за избрание новым премьер-министром страны первого заместителя председателя правящей Социал-демократической партии (СДП) Санны Марин. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, Марин поддержали 99 депутатов из 200, выступили против — 70.

Официально нового премьер-министра и ее правительство утвердит президент Финляндии Саули Ниинисте 10 декабря.

34-летняя Санна Марин станет самым молодым действующим премьер-министром в мире и самым молодым в истории своей страны.

| 2019-12-10T16:54:37+00:00 10 декабря 2019, 22:13|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss