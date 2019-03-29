В финале Лиги чемпионов команды будут сопровождать дети из семей вынужденных переселенцев

В финальной игре Лиги чемпионов 29 мая на Бакинском олимпийском стадионе команды будут сопровождать 22 девочки (10-12 лет) из малообеспеченных семей и семей вынужденных переселенцев.

Как сообщает официальный сайт АФФА, эти девочки привлечены к молодежной программе при сотрудничестве с компанией по международным грузоперевозкам Fedex.

Некоторые из детей являются участниками проекта АФФА «Урок футбола в школах», другие – члены команд, которые участвуют в организуемом АФФА турнире женской Лиги U-13.

Специальная съемочная группа компании Fedex посетила в начале марта Баку, подготовила интервью и сняла ролик с целью освещения желания и интереса к футболу привлеченных к проекту девочек.

Так, организуемый 29 мая на Бакинском олимпийском стадионе финальный матч Лиги Европы УЕФА станет особенным и незабываемым не только для организаторов встречи, болельщиков, официальных лиц игры и футболистов команд-финалистов, но и для детей, которые за руку проводят футболистов на поле.