В Facebook стали пропадать посты

У пользователей социальной сети Facebook из-за технического сбоя стали пропадать сообщения на страницах, после того как они разместили их, сообщает The Independent.

Многие пользователи сообщают, что они поделились обновлением на своей странице, но обнаружили, что оно исчезло после того, как было опубликовано.

На страницах разработчиков Facebook пользователи утверждают, что сообщения исчезают в течение нескольких минут после того, как их уже просмотрели некоторые пользователи. Отмечается, что проблема влияет только на некоторые страницы Facebook и некоторые виды постов.

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