В Facebook прокомментировали обвинения во вмешательстве в российские выборы

 Компания Facebook в ответ на обвинения РФ во вмешательстве заявила, что ответственность за соблюдение местного избирательного законодательства несут сами рекламодатели, сообщает агентство Рейтер.
Ранее замглавы ЦИК РФ Николай Булаев заявил, что многие материалы, опубликованные на ресурсах Facebook и Google, можно считать вмешательством во внутренние дела России. В Роскомнадздоре сообщили, что выявили политическую рекламу в Google и Facebook в день выборов и расценивают ее как вмешательство во внутренние дела РФ. Ведомство намерено передать парламентариям данные о нарушениях российского законодательства о выборах.
Согласно агентству, Facebook подчеркнула, что именно местные рекламодатели, а не компания, ответственны за соблюдение избирательного законодательства.
Ранее компания Google в ответ на обвинения РФ заявила о поддержке ответственной политической рекламы.
| 2019-09-09T12:36:11+00:00 9 сентября 2019, 14:09|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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