В Facebook признались, что не смогли помешать вмешательству в выборы в США 2016 года

Руководство компании Facebook не смогло оперативно разглядеть вмешательство в ход президентских выборов в США 2016 года, которое заключалось в размещении дезинформации на страницах социальной сети. Как передает газета The Wall Street Journal, такое признание сделала в среду на фестивале креативности «Каннские львы — 2019» исполнительный директор Facebook Шерил Сэндберг, сообщает ТАСС.

«Мы действительно проглядели это. Да и все тоже проглядели», — заявила она, отвечая на вопросы участников пленарной сессии форума. Сэндберг пояснила, что в Facebook в принципе были готовы отразить атаки хакеров три года назад, но оказались неспособными купировать кампанию дезинформации на своих платформах.