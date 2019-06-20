В Facebook признались, что не смогли помешать вмешательству в выборы в США 2016 года

Руководство компании Facebook не смогло оперативно разглядеть вмешательство в ход президентских выборов в США 2016 года, которое заключалось в размещении дезинформации на страницах социальной сети. Как передает газета The Wall Street Journal, такое признание сделала в среду на фестивале креативности «Каннские львы — 2019» исполнительный директор Facebook Шерил Сэндберг, сообщает ТАСС.

«Мы действительно проглядели это. Да и все тоже проглядели», — заявила она, отвечая на вопросы участников пленарной сессии форума. Сэндберг пояснила, что в Facebook в принципе были готовы отразить атаки хакеров три года назад, но оказались неспособными купировать кампанию дезинформации на своих платформах.

| 2019-06-20T00:15:04+00:00 20 июня 2019, 04:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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