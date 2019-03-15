В Facebook объяснили глобальный сбой

В Facebook прокомментировали массовые сбои в работе соцсети, передает Associated Press.
Как отмечается, проблемы возникли из-за «изменения конфигурации сервера».
Американская компания также извинилась за доставленные пользователям неудобства.
Подчеркивается, что до этого сбои затронули огромное количество людей по всему миру. Пользователи не могли войти в приложения Facebook, в частности, в Messenger, Instagram и WhatsApp.
Ранее сообщалось, что В Facebook и Instagram прокомментировалиглобальный сбой.(Газета.Ru)