В Facebook объяснили глобальный сбой

В Facebook прокомментировали массовые сбои в работе соцсети, передает Associated Press.

Как отмечается, проблемы возникли из-за «изменения конфигурации сервера».

Американская компания также извинилась за доставленные пользователям неудобства.

Подчеркивается, что до этого сбои затронули огромное количество людей по всему миру. Пользователи не могли войти в приложения Facebook, в частности, в Messenger, Instagram и WhatsApp.

Ранее сообщалось, что В Facebook и Instagram прокомментировалиглобальный сбой.(Газета.Ru)