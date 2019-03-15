В Facebook объяснили глобальный сбой

В Facebook прокомментировали массовые сбои в работе соцсети, передает Associated Press.

Как отмечается, проблемы возникли из-за «изменения конфигурации сервера».

Американская компания также извинилась за доставленные пользователям неудобства.

Подчеркивается, что до этого сбои затронули огромное количество людей по всему миру. Пользователи не могли войти в приложения Facebook, в частности, в Messenger, Instagram и WhatsApp.

Ранее сообщалось, что В Facebook и Instagram прокомментировалиглобальный сбой.(Газета.Ru)

| 2019-03-14T21:50:59+00:00 15 марта 2019, 08:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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