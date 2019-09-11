В Facebook и Instagram нашли баг, который позволяет видеть закрытые посты

В Instagram и Facebook нашли уязвимость, которая позволяет просматривать приватные посты пользователей. Об этом сообщает издание BuzzFeed.
«Для того, чтобы воспользоваться этим багом, который также касается Stories в Instagram, необходимо лишь элементарное понимание HTML и работы браузера», — пишет издание.
Как отмечают специалисты, любой приватный пост можно открыть в браузере, скопировать через код ссылку общего доступа к нему и отправить ее любому человеку. Пройдя по ней, содержимое страницы увидят не только пользователи соцсетей, но даже те, кто не зарегистрирован в них. Закрытые данные владельца аккаунта можно скачать, переопубликовать или поделиться ими с кем-то лично.
«Эти действия напоминают снимок экрана страницы друга на Facebook или Instagram и пересылку его другим людям», — сказал представитель Facebook, комментируя BuzzFeed News обнаруженный баг. «Это не дает доступа к личному аккаунту пользователя».
«Эти действия напоминают снимок экрана страницы друга на Facebook или Instagram и пересылку его другим людям», — сказал представитель Facebook, комментируя BuzzFeed News обнаруженный баг. «Это не дает доступа к личному аккаунту пользователя».(ТАСС)