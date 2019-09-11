В Facebook и Instagram нашли баг, который позволяет видеть закрытые посты

В Instagram и Facebook нашли уязвимость, которая позволяет просматривать приватные посты пользователей. Об этом сообщает издание BuzzFeed.

«Для того, чтобы воспользоваться этим багом, который также касается Stories в Instagram, необходимо лишь элементарное понимание HTML и работы браузера», — пишет издание.

Как отмечают специалисты, любой приватный пост можно открыть в браузере, скопировать через код ссылку общего доступа к нему и отправить ее любому человеку. Пройдя по ней, содержимое страницы увидят не только пользователи соцсетей, но даже те, кто не зарегистрирован в них. Закрытые данные владельца аккаунта можно скачать, переопубликовать или поделиться ими с кем-то лично.

«Эти действия напоминают снимок экрана страницы друга на Facebook или Instagram и пересылку его другим людям», — сказал представитель Facebook, комментируя BuzzFeed News обнаруженный баг. «Это не дает доступа к личному аккаунту пользователя».

«Эти действия напоминают снимок экрана страницы друга на Facebook или Instagram и пересылку его другим людям», — сказал представитель Facebook, комментируя BuzzFeed News обнаруженный баг. «Это не дает доступа к личному аккаунту пользователя».(ТАСС)

| 2019-09-11T16:01:39+00:00 11 сентября 2019, 19:36|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss