В F-35 нашли уязвимость

В новейшем истребителе-бомбардировщике F-35 Lightning II, который кроме США имеется только у Турции и Израиля, выявили довольно серьезную уязвимость. Как сообщает The War Zone, она состоит в том, что при заправке в полевых условиях истребители нуждаются в дополнительной защите от попадания молний.

Молния для самолета крайне опасна — она может как вывести из строя часть систем, так и вообще привести к падению. В частности, из-за молнии на F-35 из строя может выйти система ALIS, отвечающая за мониторинг состояния всех узлов, агрегатов и электронного оборудования истребителя и формирование рекомендаций по ремонту и обслуживанию самолета.

Планер современных самолетов исполнен из металла, а их корпус представляет собой своего рода клетку Фарадея — поэтому для них молнии не являются проблемами. Более того, некоторые самолеты дополнительно оснащаются электростатическими разрядниками, основной задачей которых является снятие статического электричества с планера в полете и сброс его в атмосферу. При попадании молнии они дополнительно помогают заряду стекать с планера.

Планер же истребителя F-35 в значительной степени выполнен из композиционных материалов, свойств которых недостаточно для обеспечения пассивной защиты от молний, а разрядниками истребители не оснащали. По этой причине в начале августа текущего года Морская пехота США заказала партию из 14 молниеотводов, которые будут устанавливаться на полевых аэродромах недалеко от истребителей F-35B с вертикальными взлетом и посадкой. Эти переносные молниеотводы, обозначаемые PLP-38-MOD, могут устоять при скорости ветра до 54 метров в секунду без необходимости дополнительной фиксации.

Корреспондент.net

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