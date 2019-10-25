В Евросоюзе вновь не смогли согласовать отсрочку Brexit

Постоянные представители 27 стран — членов Евросоюза в третий раз за эту неделю не смогли согласовать новую отсрочку даты выхода Великобритании из состава сообщества по запросу Лондона. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в пятницу источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС.

«Послы ЕС сегодня на заседании вновь не смогли принять решение о переносе даты Brexit», — сказал он.

По словам дипломата, следующая встреча послов намечена на 28 октября. «Ожидается, что следующее заседание пройдет 28 октября, в понедельник», — отметил он.

Представитель Еврокомиссии Мина Андреева в свою очередь заявила журналистам, что глава Евросовета Дональд Туск все еще проводит консультации с лидерами стран ЕС относительно запроса Лондона, и Брюссель «внимательно следит за событиями в Лондоне».