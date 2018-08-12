В Европе растут цены на электроэнергию

Статистическая служба Европейского союза — Евростат — впервые опубликовала цены на электроэнергию и природный газ по европейским странам.

Согласно рейтингу, наиболее низкая стоимость электроэнергии в Болгарии — 9 евроцентов за кВт⋅ч, а самая высокая — в Бельгии и Дании – 28 и 26 центов соответственно. Правительства этих стран частично или полностью отказались от использования атомных электростанций и активно поддерживают развитие возобновляемой энергетики. Один из способов этой поддержки, получивший одобрение большинства граждан, – повышение стоимости электричества.

В целом продолжает прослеживаться тенденция, которая отмечалась в предыдущие годы: тарифы на электроэнергию выше в странах со сравнительно развитой «зеленой» электроэнергетикой, ориентированной на возобновляемые источники энергии.

Тем временем невероятно жаркая погода, которая установилась в странах Европы в последние дни, неожиданно привела к повышению цен на природный газ и электроэнергию, а также вызвала вопросы об энергообеспеченности региона в долгосрочной перспективе.

Пик спроса на электроэнергию в Европе совпал по времени со снижением выработки ветряных электростанций в Германии и приостановкой работы ряда АЭС во Франции.

Во Франции и Германии оптовые цены на электроэнергию уже находятся на максимальных для августа отметках за десять лет. Франция считается нетто-экспортером электроэнергии, снабжая соседние страны, и сокращение поставок подстегнет рост цен по всему континенту.

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