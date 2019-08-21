В Европе поддержали Данию в нежелании продавать Гренландию

Еврокомиссия выразила поддержку властям Дании, отказавшимся обсуждать идею продажи Гренландии, заявила в среду журналистам представитель ЕК.

«Что касается вопроса Гренландии, то здесь Еврокомиссия в полной мере подписывается под позицией и поддерживает позицию, которая была выражена премьер-министром Дании и правительством Гренландии», — заявила на брифинге представитель ЕК Наташа Берто.

Ранее в СМИ появилась серия публикаций о том, что президент США Дональд Трамп якобы рассматривает возможность покупки Гренландии, которая входит в состав Дании с правами широкой автономии.

Позднее Трамп сам подтвердил журналистам, что интересовался этим вопросом «стратегически». В свою очередь в Гренландии заявили, что остров не продается, а в Дании выразили надежду, что Трамп пошутил, саму идею продажи назвав абсурдной.

После этого Трамп сообщил, что отложил встречу с премьером Дании Метте Фредериксен из-за ее нежелания обсуждать продажу Гренландии. Бывший глава МИД Дании Уффе Эллеман-Йенсен считает, что это решение показывает неуважение к королеве, пригласившей Трампа.