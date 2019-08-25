В Европарламенте заявили о бесполезности G7 без РФ и Китая

Депутат Европейского парламента Тьерри Мариани выразил мнение, что международный клуб G7 бесполезен без участия в нем Африки, Китая, Бразилии и России.

«Это было не что иное, как пустая болтовня и самореклама накануне саммита, который без Китая, Бразилии, России или Африки больше не располагает средствами, чтобы изменить направление, в котором развивается мир», — написал он в Twitter в ответ на заявление Макрона о возможности пригласить РФ на саммит G7 в 2020 году.

Мариани подчеркнул, что в настоящее время G7 является «клубом западных держав», который не может диктовать правила всей планете.

Напомним, G7, или «Большая семерка» — это международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, США, Францию и Японию. В субботу, 24 августа, во Франции состоялось официальное открытие саммита G7, на фоне него проходят протесты.

Ранее сообщалось, что лидеры «Большой семерки» обсудили вопрос возвращения к формату G8 с участием российской стороны (aif.ru)