В Европарламенте увидели «риск» для Европы в переговорах Путина и Трампа

Первая полноформатная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась в понедельник в столице Финляндии Хельсинки. По словам российского лидера, его встреча с американским коллегой должна была носить разминочный характер, но разговор в итоге оказался содержательным, при этом происходил в партнерской и доброжелательной атмосфере.»У президентов США и РФ много общего: они оба пытаются продать встречу без конкретных результатов как успех, и они оба стали риском для Европы», — говорится в комментарии Удо Булмана, распространенном в понедельник пресс-службой парламентской фракции.

По мнению европарламентария, «до Трампа США были надежным партнером для Европы», а сегодня Трамп называет ЕС «врагом в Twitter без всякой причины».

«Назвать это сменой политической стратегии было бы преувеличением, это просто нонсенс и при этом опасный нонсенс», — полагает Булман. По его мнению, «учитывая нынешнюю ситуацию, Европа должна стоять еще ближе друг к другу».