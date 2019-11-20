В этом году в Азербайджане родилось свыше 104 тыс. детей

За январь-сентябрь этого года районные (городские) отделы министерства юстиции Азербайджана зарегистрировали рождение 104 702 детей.

Показатель рождаемости на каждую тысячу человек остался неизменным (14,1), по сравнению с отчетным периодом прошлого года.

Мальчики составили 53,2 процента новорожденных, девочки – 46,8 процента. Из них 2454 двойняшек, 72 тройняшек, 4 четверняшек.

По сравнению с отчетным периодом прошлого года уровень смертности на каждую тысячу человек снизился с 5,9 до 5,7.

В целом за девять месяцев 2019 года, население Азербайджана, увеличившись на 63 009 человек или на 0,6 процента, составило на первое октября 10 044 466 человек. Из них 52,8 процента – городское, 47,2 процента – сельское население. Мужчины составили 49,9 процента населения, а женщины – 50,1 процента.