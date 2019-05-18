В этом году в Азербайджане родились 708 двойняшек и 27 тройняшек

С начала года население страны увеличилось на 17 653 человека и на 1 апреля 2019 года достигло 9 999 110 человек.

Об этом сообщили в Госкомстате.

Плотность населения составляет 115 человек на 1 кв. км. На городских жителей приходится 52,8%, сельских — 47,2% от общего числа населения. Мужчины составляют 49,9%, женщины — 50,1%населения.

В январе-марте этого года районные (городские) отделы регистрации министерства юстиции зарегистрировали 32 402 новорожденных, этот показатель составил 13,3 на 1 000 человек, пишет Report.

Среди новорожденных 53,5% мальчики, 46,5% — девочки, 708 — двойняшки, 27 — тройняшки.

Отметим, что 6 апреля текущего года в Азербайджане родился 10-миллионный гражданин.