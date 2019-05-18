В Эстонии прокомментировали предложение снять с России санкции

«С исторической точки зрения, внешняя политика России в отношении Франции, Германии, Эстонии и Финляндии была разной, и мы на европейском уровне стараемся сотрудничать по общим вопросам, таким как политика Еврокомиссии, будущее Евросоюза, курс в отношении миграции. Но, конечно, у нас различная внешняя политика, так как, например, Франция никогда раньше не имела таких проблем с Россией, как мы с Финляндией и Латвией», — заявил он в ходе манифестации в Милане, организованной итальянской партий «Лига» в преддверии выборов в Европарламент 26 мая.