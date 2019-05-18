В Эстонии прокомментировали предложение снять с России санкции

Страны Евросоюза ведут сотрудничество по объединяющим их вопросам, при этом каждая страна ЕС имеет суверенное право на собственное мнение по теме снятия санкций с России, заявил РИА Новости глава конституционной комиссии эстонского парламента Яак Мадисон, представляющий правонационалистическую Консервативную народную партию Эстонии (EKRE).
«С исторической точки зрения, внешняя политика России в отношении Франции, Германии, Эстонии и Финляндии была разной, и мы на европейском уровне стараемся сотрудничать по общим вопросам, таким как политика Еврокомиссии, будущее Евросоюза, курс в отношении миграции. Но, конечно, у нас различная внешняя политика, так как, например, Франция никогда раньше не имела таких проблем с Россией, как мы с Финляндией и Латвией», — заявил он в ходе манифестации в Милане, организованной итальянской партий «Лига» в преддверии выборов в Европарламент 26 мая.
По словам эстонского политика, проблемы Эстонии с Россией касаются ситуаций на Украине и в Грузии, а также военных учений в приграничных районах.
«В Эстонии многие политики согласны в том, что касается укрепления безопасности и систем обороны совместно с Финляндией, Латвией, Литвой и Польшей, а также в рамках НАТО. Здесь в оборонной политике есть большой консенсус, но есть большие различия в политике Евросоюза. Самая крупная ошибка состоит в том, чтобы считать Евросоюз военным или оборонительным союзом. Это очень неправильно, потому что ЕС всегда был и должен оставаться экономическим союзом», — сказал Мадисон.
По его словам, говорить о необходимости снятия санкций с Россией и признания Крыма является частью суверенного права государства.