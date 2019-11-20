В Эстонии настаивают на дееспособности НАТО

Эстонский премьер Юри Ратас утверждает, что Североатлантический альянс НАТО не умирал, а он жив и полон сил. Об этом он написал в Facebook.

По его мнению, никакого кризиса альянс не испытывает. По крайней мере, Эстония в безопасности и его не чувствует. У страны даже есть план А, Б, и С по развитие самостоятельных сил обороны и членства в НАТО.

Также премьер Эстонии заявил, что страна и Латвия с Литвой делают все для укрепления НАТО и единства Запада.

«При этом НАТО жизнеспособно и действует как в военном плане, так и политически», — заключил Ратас.