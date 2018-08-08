В Эстонии ищут ракету, случайно запущенную испанским истребителем

Эстонские военные в среду продолжают поиски боевой ракеты класса «воздух-воздух», по ошибке запущенной истребителем испанских ВВС в небе над Эстонией, в них участвуют три вертолета Robinson, сообщил пресс-секретарь эстонских Сил обороны капитан Айво Вахеметс.
Как сообщила ранее пресс-служба эстонских сил обороны, истребитель ВВС Испании Eurofighter Typhoon 2000 во вторник по ошибке запустил боевую ракету класса «воздух-воздух» AIM-120 AMRAAM при полете над южной частью Эстонии, траектория полета ракеты, ее местоположение и состояние сейчас уточняются, военные приступили к ее поиску. Расследование инцидента проводят ВВС Эстонии, департамент по воздушной безопасности Испании и штаб-квартира НАТО.
«В поисковых работах участвуют три вертолета Robinson ВВС Эстонии. В случае необходимости к поискам ракеты готовы присоединиться полицейские и спасатели, но пока необходимо более точно определить область поисков. Сейчас еще рано формировать цепочку логистики, поскольку у нас пока слишком мало информации», — сказал Вахеметс изданию Postimees.
AIM-120 AMRAAM — американская всепогодная управляемая ракета класса «воздух-воздух» средней дальности. Ракеты данного класса предназначены для поражения воздушных целей за пределами прямой видимости цели. Ракета содержит 5-10 килограммов взрывчатого вещества, радиус ее полета составляет 100 километров. Кроме США, ракета состоит на вооружении ВВС Великобритании, Германии и ряда других стран-членов НАТО.
Истребители ВВС Испании и Португалии участвуют в миссии по охране воздушного пространства над странами Балтии. Они дислоцированы на авиабазе Зокняй в Литве.
Страны Балтии не располагают самолетами, пригодными для воздушного патрулирования, поэтому с апреля 2004 года (после их вступления в НАТО) охраной воздушного пространства занимаются в порядке ротации самолеты стран Североатлантического альянса, которые базируются в Литве на аэродроме Зокняй в пяти километрах от Шауляя. Авиабаза Эмари с 2014 года стала дополнительной площадкой для размещения самолетов НАТО. На саммите НАТО в Чикаго в 2012 году миссия была продлена на неопределенный срок.
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