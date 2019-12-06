В ЕС запретили криптовалюту Facebook Libra

Министры финансов стран Европейского Союза приняли решение запретить хождение на территории ЕС Facebook Libra или любого другого стейблкоина. Об этом сообщает Bloomberg.

Министры считают, что до сих пор сложно понять, к каким рискам может привести появление нового платежного средства.

Комиссара ЕС по финансовым вопросам Валдис Домбровскис сообщил, что соответствующие работы уже начаты.

Кроме того, Брюссель создает собственную цифровую валюту, альтернативу криптовалютам, принадлежащим частными компаниями.

| 2019-12-06T11:11:15+00:00 6 декабря 2019, 13:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss